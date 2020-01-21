Ramo 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm fragmanında neler oluyor?

Show TV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Ramo dizisi bu akşam 2. bölümü ile ekranlara geldi. Adana da geçen dizi, Ramo ve ailesinin bir mahallede kendi kuralları ve yasaları ile yaşamasını konu alıyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicilerden olumlu tepkiler almayı başaran dizinin bu akşam sona ermesi ile birlikte izleyiciler, 'Ramo 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

RAMO 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? RAMO DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ramo, can dostu Boz'u kurtarmış, Cengiz'i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz'la beraber eve döner.