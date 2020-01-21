Son Dakika Haberi: Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’a şarkı yazdı!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan çifti geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık evliliklerini sonlandırmışlardı. Boşanmaları ile ilgili birçok iddia ortaya atılsa da konuyla ilgili net bir açıklama iki taraftan da gelmemişti. Son olarak Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a şarkı yazdığını bir televizyon programında açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

"AYRILDIKTAN SONRA BİRKAÇ ŞARKI YAZDIM"

Bir televizyon programına konuşan Serdar Ortaç, ayrılık sonrası eski eşi için şarkılar yaptığını söyledi.

Ünlü popçu, ""Hayatımın 8 senesi Chloe ile geçti. Ayrıldıktan sonra birkaç şarkı yazdım. Mesela şunu yazdım; 'Söyle ona, rahat etsin ben yokken. Suya yazdım ismini, silin gitsin. Başlamadan bitsin her şey vakit varken, lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin'. Aylardır konuşmadık. Sizden duyar herhalde. Hayırlı bir şey varmış ki bana böyle şarkılar yazdırdı" ifadeşerini kullandı.