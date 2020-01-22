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? 21 Ocak Ramo, Çocuk, Hekimoğlu ve Tutunamayanlar nasıl?

Ekranların sevilen dizi, film ve programları reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Medya gündemini takip eden televizyon izleyicileri izledikleri dizinin hangi sıralamada olduğunu merak ediyorlar. Dün akşam, TRT 1’de Tutunamayanlar, Kanal D’de Hekimoğlu, Show TV’de Ramo ve Star TV’de Çocuk dizisi ekranlara geldi. Dizilerin sona ermesiyle birlikte izleyiciler ’21 Ocak ?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, dün akşam hangi yapım birinci oldu? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 08:55 ABONE OL
Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Ocak Ramo, Çocuk, Hekimoğlu ve Tutunamayanlar reyting sıralaması nasıl?

21 Ocak reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Medya gündemini takip eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'dün akşam hangi yapım birinci oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. 21 Ocak dün akşam TRT 1'de Tutunamayanlar, Kanal D'de Hekimoğlu, Show TV'de Ramo ve Star TV'de Çocuk dizisi ekranlara geldi. Dizilerin sona ermesiyle birlikte reyting sıralamaları merak konusu oldu. Haberimizin içerisinden 21 Ocak reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını bulabilir, sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamayı görebilirsiniz…

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? RAMO, HEKİMOĞLU, ÇOCUK VE TUTUNAMAYANLAR REYTİNG SIRALAMASI NEDİR?

21 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Ocak Ramo, Çocuk, Hekimoğlu ve Tutunamayanlar reyting sıralaması nasıl?
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