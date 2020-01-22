Zemheri 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri yeni bölümde neler olacak?

Ekran hayatına yeni başlayan dizi Zemheri 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran dizinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta olacak. Firuze babasını kurtarmak için sınanacak. Ayaz ile karşı karşıya gelecek. Ayaz ise onu karşısında görünce şoke olacak. Öte yandan Ertan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken Firuze'yi sınayacak. Firuze ise babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşecek. Buna göre; Zemheri yeni bölümde neler olacak? Merakla beklenen Zemheri yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

ZEMHERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Zemheri 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranlara yeni başlamasına rağmen beğenilen dizi ilk bölüm ile izleyicilerden tam not almıştı. Buna göre; dizinin yeni bölümünde neler olacak?

İşte Zemheri yeni bölüm fragman ve detayları!