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2.bölüm fragmanı yayınlandı! ?

ekranlarının sevilen dizisi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Ekranlara yeni başlayan dizi ilk bölümü ile oldukça beğenilmiş, izleyenler için sabırsızlanmıştı. Başrollerinde Alperen Duymaz, , Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor. Zemheri yeni bölümde; Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda Ayaz'la sınanacak. Ayaz ise Firuze'yi karşısında görünce şoke olacak. Aklında bir sürü soru işaretiyle onun karşısında çıkacak ve ikisi için de hesaplaşma zorlu olacak. Peki; ?

Giriş Tarihi: 22.1.2020 14:50 ABONE OL
Zemheri 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri yeni bölümde neler olacak?

Ekran hayatına yeni başlayan dizi 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran dizinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta olacak. Firuze babasını kurtarmak için sınanacak. Ayaz ile karşı karşıya gelecek. Ayaz ise onu karşısında görünce şoke olacak. Öte yandan Ertan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken Firuze'yi sınayacak. Firuze ise babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşecek. Buna göre; ? Merakla beklenen Zemheri fragmanı yayınlandı!

ZEMHERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ekranlarının sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Ekranlara yeni başlamasına rağmen beğenilen dizi ilk bölüm ile izleyicilerden tam not almıştı. Buna göre; dizinin yeni bölümünde neler olacak?

İşte Zemheri yeni bölüm fragman ve detayları!

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Zemheri 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri yeni bölümde neler olacak?
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