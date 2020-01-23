Sıfır Bir Adana oyuncuları kimler? Sıfır Bir filmi karakterleri ve gerçek isimleri neler? İşte yanıtı…

Bir internet dizisi olarak kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan Sıfır Bir Adana dizisi kısa sürede büyük kitlelere ulaşmayı başarmış ve fenomen olmuştu. 6. sezonu ile birlikte final yapan dizi, bu yıl 10 Ocak'ta film olarak vizyona girmişti. Toplamda altı sezon süren dizinin ve filmin oyuncuları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Sıfır Bir Adana oyuncuları kimlerdir? Sıfır Bir filmi karakterleri ve gerçek isimleri neler? İşte bu soruların yanıtları…

SIFIR BİR SİNEMA FİLMİNİN KONUSU | SIFIR BİR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Adanalı çete lideri Savaş, yakın dostları Cihat ve Azad'la birlikte, yaşadığı şiddetle dolu hayatı geride bırakıp İzmir'e yerleşir ve oto yıkamacı açarlar. Gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki küçük kız Melek, annesini bir otel odasında organları alınmış halde ölmek üzere bulana kadar. Taciz girişimine de uğrayan minik Melek, peşindekilerden kaçıp oto yıkamacıya Savaş ve dostlarının yanına sığınınca olaylar başlar.

SIFIR BİR OYUNCU KADROSU

Savaş Satış ve Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, minik oyuncu Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.

Filmde Cihat Sarsılmaz karakterini canlandıran Onur Akbay da yola amatör ve az sayıda kişiden oluşan bir kadroyla çıktıkları dizinin, kamera arkasında 100, 150 kişinin çalıştığı dev bir prodüksiyona dönüştüğünü ifade etti.

YouTube'da 2016'nın ilk aylarında yayımlanan dizinin ilk bölümünün bir hafta sonunda milyon izleyiciyi geçtiğini kaydeden Akbay, şu bilgileri verdi: "Biz de neye uğradığımızı şaşırdık aslında. Çünkü beklemiyorduk böyle bir şeyi. Dizinin tutmasından sonra Türkiye'de bir karşılığımızın olduğunu anladık ve bu böyle devam etti. Bu işin tutmasındaki sebep, Türkiye'de daha önce, sokağı bu kadar derin ve açık bir şekilde anlatan bir projenin olmamasıydı. Bir de doğru insanların bir araya gelmesi ve herkesin kafasının, beyninin açık olmasından kaynaklıydı. Ayrıca doğru senaryoyla, doğru hikayeyle yola çıktık aslında."