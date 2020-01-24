Babil 2. bölüm fragmanı izle! Yeni dizi Babil konusu nedir, oyuncuları kimler? İrfan hayatının en zor sınavını yaşıyor!

Star Tv ekranlarında bu akşam 2. Bölüm ile yayınlanacak olan dizisi Babil için geri sayım başladı. Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı dizinin senaryosu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'e ait. Başrollerinde ise Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Ozan Güven gibi isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça merak edilen diziden yeni fragman da kanal tarafından yayınlandı. İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanması ile alt üst olur ve hikaye burada başlar. Aksiyon ve heyecanın hız kesmeyeceği soluksuz izlenebilecek diziler arasında yerini alan Babil 2.bölüm neler olacak? Babil konusu nedir, oyuncuları kimler?

BABİL KONUSU NEDİR?

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Cuma 20.00'da Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL OYUNCULARI

Halit Ergenç – İrfan

Ozan Güven – Egemen

Aslı Enver – Ayşe

Birce Akalay – İlay

Nur Fettahoğlu – Eda

Mesut Akusta – Süleyman

BABİL 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Babil 2. bölüm üçüncü fragmanı izle!

İrfan, artık hayatının en zor sınavında! Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman'la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan'ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan'la uğraşırken Kudret'le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz'in zamanı azalırken İrfan Egemen'le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.