A Haber canlı yayın izle! A haber izle

En güncel haberler ve son dakika gelişmeleriyle A haber canlı izleme linki araştırılıyor. Canlı ve kesintisiz yayınla kanalı izlemek isteyenler en doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Televizyon başına geçen izleyiciler yarışma, dizi ve programların yanı sıra ana haber bültenlerinin saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. İşte A Haber canlı yayın izle! 25 Ocak A haber izle

A HABER CANLI İZLE

AHaber CANLI YAYIN

A HABER 25 OCAK YAYIN AKIŞI

06:00 SABAH AJANSI - ERKAN TAN

09:45 EKONOMİ BÜLTENİ

10:00 A HABER'DE BUGÜN - HAKTAN UYSAL

13:00 AJANS - CAN OKANAR

14:45 SPOR BÜLTENİ

15:00 AJANS BUGÜN - BANU EL

17:45 EKONOMİ RAPORU

18:00 AKŞAM AJANSI - SALİH NAYMAN

18:45 SPOR BÜLTENİ

19:00 AKŞAM AJANSI - SALİH NAYMAN

21:00 TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL

23:00 GECE AJANSI - CANSIN HELVACI