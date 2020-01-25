A Haber canlı yayın izle! A haber izle

En güncel haberler ve son dakika gelişmeleriyle A haber canlı izleme linki araştırılıyor. Canlı ve kesintisiz yayınla kanalı izlemek isteyenler en doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Televizyon başına geçen izleyiciler yarışma, dizi ve programların yanı sıra ana haber bültenlerinin saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. İşte A Haber canlı yayın izle! 25 Ocak A haber izle
A HABER CANLI İZLE
A HABER 25 OCAK YAYIN AKIŞI
06:00 SABAH AJANSI - ERKAN TAN
09:45 EKONOMİ BÜLTENİ
10:00 A HABER'DE BUGÜN - HAKTAN UYSAL
13:00 AJANS - CAN OKANAR
14:45 SPOR BÜLTENİ
15:00 AJANS BUGÜN - BANU EL
17:45 EKONOMİ RAPORU
18:00 AKŞAM AJANSI - SALİH NAYMAN
18:45 SPOR BÜLTENİ
19:00 AKŞAM AJANSI - SALİH NAYMAN
21:00 TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL
23:00 GECE AJANSI - CANSIN HELVACI