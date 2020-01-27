Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Vuslat 38. bölüm fragmanı izle! Vuslat 38. yeni bölüm yine bomba gibi geliyor!

38. bölüm fragmanı izle! Vuslat 38. yine bomba gibi geliyor!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Her Pazartesi akşamı ekrana gelen dizide heyecan her zaman olduğu gibi doruklarda yaşanıyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Vuslat 38.bölümde neler olacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta; Aziz ve Feride’nin geleceklerinin önündeki engeli kaldıracak minyatüre ulaşmalarına saatler kalmıştır. Aziz, müzayedeye katılmak için gerekli olan parayı bulmak zorundadır. Peki, Vuslat 38. yeni bölümde neler oluyor? Vuslat 38.bölüm fragmanı yayında!

Giriş Tarihi: 27.1.2020 17:29 ABONE OL
Vuslat 38. bölüm fragmanı izle! Vuslat 38. yeni bölüm yine bomba gibi geliyor!

Vuslat 38.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Hem konusu hem oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta heyecan iyice zirvede yaşanacak. Kerem, müzayedeye Aziz ve Feride'yle birlikte gitmeyi kabul etmiştir. Fakat Yağmur'dan öğrendiği bilgilerden sonra, kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Peki, Vuslat 38. yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

VUSLAT 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Vuslat"ın yeni bölümünde; Aziz ve Feride'nin geleceklerinin önündeki engeli kaldıracak minyatüre ulaşmalarına saatler kalmıştır. Aziz, müzayedeye katılmak için gerekli olan parayı bulmak zorundadır. Ancak Bülent ve Tahsin'in çevirdiği oyunlardan habersizdir. Bülent, Aziz'i durdurmak için onu her taraftan sıkıştırıp abluka altına almaya kararlıdır. Aziz, holding'de kendisine kurulan bu tuzaklardan kurtulabilecek midir?
Kerem, müzayedeye Aziz ve Feride'yle birlikte gitmeyi kabul etmiştir. Fakat Yağmur'dan öğrendiği bilgilerden sonra, kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Kelebeğin kimliği açığa çıkmıştır ama Bülent olduğu kanıtlanabilecek midir?

Fırat, Kerem'den intikam almak için her yola başvurur. Hatta Salih Baba'yla bile karşılaşmayı göze alır. Fırat, Salih Baba'dan bilgi almak için antikacıya kadar gelir ancak öğrendikleri onu başka bir yola sürükleyecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vuslat 38. bölüm fragmanı izle! Vuslat 38. yeni bölüm yine bomba gibi geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN