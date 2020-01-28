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85. bölüm yayınlandı! Çukur 86. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta neler olacak?

ekranlarının en çok izlenen dizisi 85. Bölüm izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden yoğunlaştı. Dizinin sıkı takipçileri dün akşam televizyon ekranlarında kaçırdıkları yapımı internet üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ederken bu hafta; ortadan kayboldu. Çağatay, Yamaç'ın yüzüğünü Selim ve Cumali'ye gönderdi. Gelen paket karşısında dehşete düşen ikili kendi yöntemleriyle meydan okudu. Her hafta aksiyon dolu sahneleriyle beğenilen yapım her zaman olduğu gibi izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki, Çukur 85. Bölüm'de neler oldu? Çukur 85. Bölüm Show tv tarafından yayınlandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:47 ABONE OL
Çukur 85. bölüm yayınlandı! Çukur 86. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta neler olacak?

85. Bölüm dün akşam ekranlarında yayınlandı. Her zaman olduğu aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken yapımda bu hafta 'ın ortadan kaybolmasının ardından Çağatay'ın Yamaç'ın yüzüğünü Selim ve Cumali'ye göndermesi ortalığı iyice karıştırdı. Show TV ekranlarının gözde dizisi ile ilgili araştırmalar ise dün akşam yapımın yeni bölümünü kaçıran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Çukur 85. Bölüm neler oldu? Çukur 85. Bölüm Show TV tarafından yayınlandı mı? İşte hakkında merak edilenler…

YAMAÇ ORTADAN KAYBOLUYOR! ÇUKUR 85 BÖLÜM

Her hafta izleyicilerini ekran başına kilitleyen diziyi dün akşam kaçıran vatandaşlar internet üzerinden Çukur 85. Bölüm izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Haberimizin devamında bölümle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Çukur 85. bölüm yayınlandı! Çukur 86. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta neler olacak?
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