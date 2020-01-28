Çukur 85. bölüm yayınlandı! Çukur 86. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta neler olacak?

Çukur 85. Bölüm dün akşam Show TV ekranlarında yayınlandı. Her zaman olduğu aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken yapımda bu hafta Yamaç'ın ortadan kaybolmasının ardından Çağatay'ın Yamaç'ın yüzüğünü Selim ve Cumali'ye göndermesi ortalığı iyice karıştırdı. Show TV ekranlarının gözde dizisi ile ilgili araştırmalar ise dün akşam yapımın yeni bölümünü kaçıran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Çukur 85. Bölüm neler oldu? Çukur 85. Bölüm Show TV tarafından yayınlandı mı? İşte hakkında merak edilenler…

YAMAÇ ORTADAN KAYBOLUYOR! ÇUKUR 85 BÖLÜM

Her hafta izleyicilerini ekran başına kilitleyen diziyi dün akşam kaçıran vatandaşlar internet üzerinden Çukur 85. Bölüm izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Haberimizin devamında bölümle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…