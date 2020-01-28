Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde!

Teröristlerin elinde esir düşen gazeteciyi kurtarma görevini üstlenen bir grup özel harekat ekibinin başından geçen olayları konu alan Dağ 2 filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2016 yılında vizyona giren ve büyük bir kitlenin beğenisini toplayan yapım ile ilgili tüm detayları bir araya topladığımız bu içeriğimizde Dağ 2 filmi konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Dağ 2 filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

DAĞ 2 KONUSU NEDİR?

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.

Gişede başarı kazanan Dağ filminin ardından gelen devam filmi Dağ 2 filminde yine başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar paylaşırken Alper Çağlar da filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor.

DAĞ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar'ın yer alıyor.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Özel Kuvvetlerin katıldığı sınır ötesi bir operasyonu anlatan ve vizyondaki süresince izlenme rekorları kıran "Dağ 2" filminin çekimleri Ankara, Konya ve Adana'da gerçekleştirildi.