Sefirin Kızı 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 6.bölümde neler oldu? Sancar ve Gediz şoke olur!

Ekranların en çok izlenen ve sevilen dizisi ile ilgili olarak Sefirin Kızı 7.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 6.bölümüyle Star TV'de dün akşam yayınlandı. Yeni bölümde, Halise ve Menekşe'nin Sefirin Kızı Nare'yi şehir dışına göndermek için Nejdet'e para vermesi ve sonrasında gelişen olaylar neticesinde Gediz ve Sancar, Nare'ye saldıranları bulur. Haberimizden, Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanını izleyebilir; Sefirin Kızı 6. Son bölüm özeti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 7.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Sefirin Kızı 6.bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından 7.bölüm fragmanı hemen yayınlandı. Haberimizden, Sefirin Kızı 7.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan detaylara erişebilirsiniz.

Sefirin Kızı 7. Bölüm (3 Şubat 2020 Pazartesi)

SEFİRİN KIZI 6.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare, Gediz ve Sancar arasından bozulan ortaklığı yeniden toparlamak için harekete geçer. Nare, Sancar'ın kendisine ev tutmasını ve ortalıkta fazla dolanmayacağına dair teklifini kabul eder. Bu arada Sefir'in Muğla'ya geri dönmüş olmasından şüphelenen Nare, bu durumun ardından bir iş olduğunu öğrenir. Yıllar önce Belediye'yi dolandırdıklarına dair belgeleri Mali Polis'e teslim eden Sefir, Sancar'ı hapse gönderip Nare ve Akın'la kızını evlendirip rahat bir nefes almak ister. Ancak bu hiçte sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.

Halise ve Menekşe'nin Sefirin Kızı Nare'yi şehir dışına göndermek için Nejdet'e para vermesi ve sonrasında gelişen olaylar neticesinde Gediz ve Sancar, Nare'ye saldıranları bulur. Bu durum en çok Halise ve Menekşe'yi tedirgin eder. Sancar ve Gediz çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanır.