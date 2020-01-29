Benim Adım Melek 18.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek yeni bölümde neler oluyor?

Benim Adım Melek 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Her Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin yeni bölüm fragmanında heyecan zirvede yaşanıyor. TRT1'de yayınlanan ve reytinglerde zirveyi oynayan yapımın son bölümünde izleyici ekran başına kilitlenmişti. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde ise Mahkemeye sağlık raporunu sunarsa hastalığı ortaya çıkacak olan Melek, çocuklarının velayetinden vazgeçmek zorunda mı kalacak? İşte, Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı!

BENİM ADIM MELEK 18.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Mahkemeye sağlık raporunu sunarsa hastalığı ortaya çıkacak olan Melek, çocuklarının velayetinden vazgeçmek zorunda mı kalacak? Kerem, acısını yüreğinde taşırken annesinin üzülmemesi için çırpınıp duracak.

Benim Adım Melek 18. son bölüm ikinci fragmanı izle!

Defne'yse halden anlamaz tavırlarıyla Melek'in yürek yarası olmaya devam edecek. Halil ve Mirza, locada yüzleştikleri gerçekle şok olurlarken, elleri kolları bağlanacak. Melek'i affedemeyen Seyitali, torunlarının uğruna nasıl bir anlaşmaya imza atacak? Beklenmedik bir misafirin sözleri Seyitali ve Cumali'yi derinden sarsarken, güçten düşen Melek'i apartmanın önünde bekleyenler kimler olacak?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mithat, Melek'e onun hastalığını bildiğini söylemiştir. Melek çaresizce Mithat'a sarılmış ve abla kardeş duygu dulu anlar yaşamıştır. Bu sırada ansızın gelen Kerem, annesiyle ilgili gerçeği öğrenmiş ve ne yapacağını şaşırmış bir halde kardeşine sarılmıştır. Başını çevirse duygu seline kapılan Kerem'i görecek olan Melek, hastalığını Kerem'in öğrendiğini fark edecek mi?

Bu arada İstanbul'a gelen Ömer, Defne'yi görüşme konusunda ikna eder. Defne, Ömer'le buluşmak üzere yola çıkar. Funda otelde uyuyor olsa da Adnan onları görür ve takip eder. Ömer, Defne'yi geri kazanıp Antep'e döndürmeyi başarabilecek mi?