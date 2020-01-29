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Elif ve Çiğdem neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yarışmasından elendi mi?

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Elif neden ayrıldı? Sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın ilk gününde yarışmacılardan yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Elif ve kayınvalidesi Çiğdem Hanım'ın yarışmadan çekilmeleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ise şoke etkisi yarattı. Elif ve kaynanasının programdan çekilmesiyle 2 yeni kişi yarışmaya katıldı. Vatandaşlar Gelinim Mutfakta birincisini ve elenen ismini merak ederken, yarışmacılardan Elif’in ayrılık sebebi merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta'da Elif ve Çiğdem neden ayrıldı? elendi mi? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 29.1.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 12:46 ABONE OL
Gelinim Mutfakta Elif ve Çiğdem neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yarışmasından Elif Akçam elendi mi?

'da Elif neden ayrıldı? Ekranların reyting rekortmeni yarışmasında ayrılık rüzgarları esiyor. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılardan ve kayınvalidesi sosyal medya üzerinden programa veda ettiğini duyurdu. Medya gündemini takip edenler ise '' Elif elendi mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Gelinim Mutfakta'ya katılan , programa 3'ncü kez dönmüştü. Peki Gelinim Mutfakta'da Elif neden ayrıldı? elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ? ELİF ELENDİ Mİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Elif ve kayınvalidesi programdan çekilme kararı aldı. Haberimizde, Gelinim Mutfakta Elif'in ayrılık sebebine ve merak edilen tüm detaylara erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta Elif ve Çiğdem neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yarışmasından Elif Akçam elendi mi?
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