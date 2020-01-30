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32. bölüm ! Ayşe ile Kerem tekrar bir araya gelecek mi? İşte Afili Aşk 32. bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının romantik komedi türündeki dizisi 32. Bölüm fragmanı izleyicileri tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz akşam Kerem'le boşanan Ayşe'ye kısa sürede hayırlı bir kısmet çıkıyor. Kerem ise bu durumu sabote etmek için akla hayale gelmeyecek bir yol izliyor. İkili birbirlerinden uzaklaşmak ve aşk acılarını dindirmek için ellerinden geleni yapıyor. İzleyicilerine kahkaha dolu dakikalar yaşatan dizide gelecek hafta yaşanacak olaylar ise merak konusu. Peki, Afili Aşk 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 32. Bölüm ekranı…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:52 ABONE OL
Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe ile Kerem tekrar bir araya gelecek mi? İşte Afili Aşk 32. bölüm fragmanı

Televizyon ekranlarının sevilen komedi dizisi Afili Aşk 32. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Ayşe'nin Modamu'nun yüzü olması boşanmalarına rağmen Kerem ile mecburen bir araya gelmek zorunda bırakır. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine girerler. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam eder. Ayşe de boş durmaz kendi yöntemleriyle karşılık verir. Kerem'e inat kendisini istemeye gelmek isteyen gizemli talebine evet der. Ancak hiç hesaba katmadığı bir şey olur. Peki, Afili Aşk 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 32. Bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

AFİLİ AŞK 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Afili Aşk 32. son bölüm fragmanı izle!

AFİLİ AŞK 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahkemenin verdiği boşanma kararı herkes için şaşkınlıkla karşılanır. Kerem ve Ayşe boşanma sonrası bu olay yaşanmamış gibi davranır. Aşk acısının üstesinden bu şekilde gelmeye ve birbirlerinden uzak durmaya çalışırlar.

Ayşe'nin Modamu'nun yüzü olması onları mecburen bir araya gelmek zorunda bırakır. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine girerler. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam eder. Ayşe de boş durmaz kendi yöntemleriyle karşılık verir. Kerem'e inat kendisini istemeye gelmek isteyen gizemli talebine evet der. Ancak Ayşe'nin hiç hesaba katmadığı bir şey olur.

İsteme günü kapının ansızın çalınmasıyla davetsiz bir misafir gelir. Gelen davetsiz misafirin söyledikleri acaba Ayşe'nin kafasını karıştıracak mıdır?

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Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe ile Kerem tekrar bir araya gelecek mi? İşte Afili Aşk 32. bölüm fragmanı
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