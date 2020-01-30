Bir Zamanlar Çukurova 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Behice plan peşindedir!

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 53.bölüm fragmanı yayınlandı. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem konusuyla her Perşembe reytinglerde zirveyi koruyan dizinin yeni bölümünde heyecan zirvede yaşanacak. Dizinin sıkı takipçileri ise '' Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan son bölümde Züleyha'nın çocuklarını ayıracağı korkusu ile Hünkar'ın ileride ne olur ne olmaz diye mülkleri Leyla'nın üzerine yapmak istemesi de kafasını iyice karıştıracak. Heyecan dolu BZÇ dizisinin yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 53.bölümde neler oluyor? İşte ayrıntıları…