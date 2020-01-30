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fragmanı yayınlandı! Bir yeni bölümde neler oluyor? Behice plan peşindedir!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Bir yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisinin başrollerini Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Gördüm paylaşıyor. Geçen haftaki son bölümde Adnan bebeğin alevler arasında kalması konakta korku ve telaşa sebep olmuştu. Behice ise Müjgan’dan Hünkar Yaman hakkında duydukları karşısında şoke olur. Behice bu durumu kullanmak için yeni planlar yapar. Heyecan dolu bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova 53.bölümde Demir uçurumun kıyısındadır! Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? BZÇ son bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 30.1.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 16:58 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Behice plan peşindedir!

Ekranların sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem konusuyla her Perşembe reytinglerde zirveyi koruyan dizinin yeni bölümünde heyecan zirvede yaşanacak. Dizinin sıkı takipçileri ise '' Bir yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan son bölümde Züleyha'nın çocuklarını ayıracağı korkusu ile Hünkar'ın ileride ne olur ne olmaz diye mülkleri Leyla'nın üzerine yapmak istemesi de kafasını iyice karıştıracak. Heyecan dolu BZÇ dizisinin yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 53.bölümde neler oluyor? İşte ayrıntıları…

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Bir Zamanlar Çukurova 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Behice plan peşindedir!
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