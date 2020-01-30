Zemheri 3.bölümde neler oldu? Firuze yıkım yaşıyor! Zemheri son bölümde neler oldu?

Show TV'nin yeni dizisi Zemheri 3.bölümüyle dün akşam yayınlandı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Medya gündemini yakından takip edenler '' Zemheri yeni bölümde neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Peki Zemheri son bölümde neler oldu?

ZEMHERİ 3.BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze'nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Firuze'nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding'e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan'ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Zemheri 3. bölüm fragmanı izle!

Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır.

Faruk'un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin'den beklenmedik bir teklif alır.

ZEMHERİ 2.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz'la da sınanacağını anladığı anda büyük bir şok yaşar. Ayaz da Firuze'yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır.

Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze'yi sınar. Berrak Ayaz'la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Aliye Faruk'un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur.

Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur. Üstelik Ayaz da Firuze'yle ilgili aklındaki sorularına cevap ararken yaşayacağı büyük acıdan habersizdir.