Zemheri 3.son bölümde neler oldu? Zemheri 4.bölüm fragmanı izle! Firuze ne yapacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Zemheri 3.bölümüyle nefes kesti. Ekran serüvenine yeni başlayan dizinin son bölümü kadar yeni bölüm fragmanları da heyecan yaratıyor. Reytinglerde başarıyı yakalamış olan yapımın 3.bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Medya gündemini takip edenler'' Zemheri 3.bölüm izle, son bölümde neler oldu?'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Son bölümde Yaşar Pınar'ın kurtuluşu Ayaz'ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze'nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz ise büyük bir kararın eşiğindedir. Peki Zemheri 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

ZEMHERİ 3.BÖLÜMDE NELER OLDU? YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Show TV'de Zemheri 3.bölüm izleyicisiyle buluştu. Haberimizde, Zemheri 3.bölüm özetine ve yeni bölüm fragman detaylarına erişebilirsiniz.