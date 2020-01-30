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3.son bölümde neler oldu? fragmanı izle! ne yapacak?

Show TV’nin sevilen dizisi 3.bölümüyle yayınlandı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk’un rol aldığı dizinin son bölümünde Ayaz'ın 'nin yüzüne bakacak gücü, Firuze'nin de Ayaz'ın sesini duyamaya tahammülü kalmamıştır. Heyecan dolu 3.bölümde ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ izle, son bölümde neler oldu?’’ şeklinde araştırma yapmaya başladı. Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölüm ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki ! fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 3.son bölümde neler oldu? Firuze ne yapacak?

Giriş Tarihi: 30.1.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 11:12 ABONE OL
Zemheri 3.son bölümde neler oldu? Zemheri 4.bölüm fragmanı izle! Firuze ne yapacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 3.bölümüyle nefes kesti. Ekran serüvenine yeni başlayan dizinin son bölümü kadar yeni bölüm fragmanları da heyecan yaratıyor. Reytinglerde başarıyı yakalamış olan yapımın 3.bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Medya gündemini takip edenler'' izle, son bölümde neler oldu?'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Son bölümde Yaşar Pınar'ın kurtuluşu Ayaz'ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup 'nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz ise büyük bir kararın eşiğindedir. Peki fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

ZEMHERİ 3.BÖLÜMDE NELER OLDU? YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Show TV'de Zemheri 3.bölüm izleyicisiyle buluştu. Haberimizde, Zemheri 3.bölüm özetine ve detaylarına erişebilirsiniz.

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Zemheri 3.son bölümde neler oldu? Zemheri 4.bölüm fragmanı izle! Firuze ne yapacak?
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