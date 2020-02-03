Çukur 87.bölüm (3.sezon 20.bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölümde neler oldu?

Çukur 86.son bölüm ile ekranlarda yerini aldı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi reyting rekorları kırıyor. Dizinin bu haftaki son bölümünde büyük yüzleşme gerçekleşti. Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya geldi ve hesaplaşma yapıldı. Yamaç'ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkartan Vartolu, planlarını devreye sokmak için Medet'ten yardım istedi. Heyecanın hız kesmediği dizinin son bölümü soluksuz izlenirken dizinin bitmesinin ardından arama motorlarında yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştıran dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm fragmanını merakla bekliyorlar. Buna göre; Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölümde neler oldu?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (86.BÖLÜM)

Vartolu'nun Yamaç'tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç'ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur'da planını devreye sokmak için Medet'ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç'la ilgili şüpheleri artınca Mahsun'u zor durumda bırakacak. Mahsun'un Yamaç'ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç'ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? (3.SEZON 20.BÖLÜM/87.BÖLÜM)

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde olacaktır.

