Reynmen'in Leila şarkısı YouTube Trend listesinde 1 numarada! Reynmen Yusuf Aktaş kimdir? (Leila şarkı sözleri)

Yusuf Aktaş, vine fenomenliğine giden yolda Reynmen lakabıyla sosyal medyayla tanıştı. Sosyal medya fenomeni olarak günden güne popülerliliği artan Yusuf Aktaş, Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla oldukça ilgi görmüştü. Leila şarkı sözleri de haberimizde. Reynmen'in bu şarkısının da YouTube Trend listesinde bir numarada yer alması şarkı ve Yusuf Aktaş ile ilgili aramaların artmasına neden oldu.

REYNMEN LEİLA ŞARKI SÖZLERİ!

Leila ah Leila ah

Eyvah Eyvah

Leila ah Leila ah

Sana mecburum ama geri dönemem

Eyvah Eyvah

Ona yine geceleri zehir edemem

Leila ah Leila ah

Sana mecnunum ama seni bilemem

Olmaz olmaz

Zorla yine sana beni sev diyemem

Ne yapsam nafile,

Bomboş,

Bir görsen halimi

Keşke

Yaşansa bir mucize

Çok zor

Anlatsam derdimi

Yok yok,

Düşüyorum dara beni geri verin bana

Arada bir geliyor üzerime ama

Sakladım acının en güzelini sana

Dünya bir yana sen bir yana

Sonu boş ama yine anı çok

Bana geri gelip hadi yamacıma koş

Yine sor yine gelip bana sor

Bulamazsın beni,

Yalnızlara sor Leila

Beni bana sor Leila

Anılara sor Leila

Ama çok zor Leila

Kurtar beni Mevla

Leila ah Leila ah

Sana mecburum ama geri dönemem

Eyvah Eyvah

Ona yine geceleri zehir edemem

Leila ah Leila ah

Sana mecnunum ama seni bilemem

Olmaz olmaz

Zorla yine sana beni sev diyemem

Günahı boynuma

Kaç gel geri bana

Acıma ruhuma açtığın yaralara

Ağlamam asla yok

Ama bağışla beni bak zor

Sor Leila

Beni bana sor Leila

Anılara sor Leila

Ama çok zor Leila

Leila ah Leila ah,

Sana mecburum ama geri gelemem,

Eyvah Eyvah,

Leila ah Leila ah,

Sana mecburum ama geri dönemem,

Eyvah Eyvah,

Ona yine geceleri zehir edemem,

Leila ah Leila ah,

Sana mecnunum ama seni bilemem,

Olmaz olmaz,

Zorla yine sana beni sev diyemem