Sefirin Kızı 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Nare, Akın’dan kurtulacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 7.bölümüyle bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Hem konusu hem oyuncularıyla reytingleri sallayan dizinin son bölümünde Sancar Efe ve Gediz'in kavga sahnesi damga vurmuştu. Dizinin sıkı takipçileri '' Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ise Nare için asıl tehlike olan Akın ise hala dışarıdadır. Yaşanan bu durum Sancar ve Gediz'in aklına bile gelmezken Nare'nin ne Sancar'a ne de Gediz'e ihtiyacı vardır. Peki Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Nare, Akın'dan kurtulacak mı? Sefirin Kızı 7.bölüm fragmanı izle!