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7.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Nare, Akın’dan kurtulacak mı?

Star TV’de yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek’in yer aldığı dizinin son bölümünde Gediz ve Sancar’ın hapis sahnesi damga vurmuştu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin yeni bölümünde ise Nare, Akın’ı görünce şaşkına dönecek. Bu akşam ekrana gelecek olan 7.bölümde Nare'ye bir şey olmasından korkan Sadıçlar ne yapıp edip Nejdet'in kendileri ile aynı koğuşa düşmesini sağlayacak. Peki ! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Nare, Akın’dan kurtulacak mı? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:46 ABONE OL
Sefirin Kızı 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Nare, Akın’dan kurtulacak mı?

Ekranların sevilen dizisi 7.bölümüyle bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Hem konusu hem oyuncularıyla reytingleri sallayan dizinin son bölümünde Sancar Efe ve Gediz'in kavga sahnesi damga vurmuştu. Dizinin sıkı takipçileri '' Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ise Nare için asıl tehlike olan Akın ise hala dışarıdadır. Yaşanan bu durum Sancar ve Gediz'in aklına bile gelmezken Nare'nin ne Sancar'a ne de Gediz'e ihtiyacı vardır. Peki Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Nare, Akın'dan kurtulacak mı? fragmanı izle!

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Sefirin Kızı 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Nare, Akın’dan kurtulacak mı?
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