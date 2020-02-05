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32.bölüm fragmanında şok gelişme! Afili Aşk son bölümde neler oldu? Kerem, Ceyda’nın evine gidiyor!

32.bölümüyle bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanında Kerem’den şok edici hamle geliyor. Bu akşam ekrana gelecek bölümde Kerem, Ceyda’nın evine giderek Ayşe’yi kıskandırmaya çalışır. Dizinin son bölümünde ise Kerem'le boşanan Ayşe'ye kısa sürede hayırlı bir kısmet çıkıyor. Kerem ise bu durumu sabote etmek için akla hayale gelmeyecek bir yol izliyor. Heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak olan dizinin yeni bölüm fragmanında heyecan zirvede yaşanıyor. Peki Afili Aşk 32.yeni bölümde neler oluyor? Afili Aşk son bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 5.2.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 15:14 ABONE OL
Afili Aşk 32.bölüm fragmanında şok gelişme! Afili Aşk son bölümde neler oldu? Kerem, Ceyda’nın evine gidiyor!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümde yaptıkları Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam etmişti. Yeni bölüm fragmanında ise Şirkette Kerem'in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem'i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Bu akşam ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünden 32. fragman yayınlandı. Diziyi yakından takip edenler Afili Aşk 32.bölüm fragmanını merak ederken, son bölümde yaşananları araştırıyor. Peki Afili Aşk son bölümde neler oldu?

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Afili Aşk 32.bölüm fragmanında şok gelişme! Afili Aşk son bölümde neler oldu? Kerem, Ceyda’nın evine gidiyor!
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