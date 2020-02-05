Afili Aşk 32.bölüm fragmanında şok gelişme! Afili Aşk son bölümde neler oldu? Kerem, Ceyda’nın evine gidiyor!

Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümde yaptıkları Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam etmişti. Yeni bölüm fragmanında ise Şirkette Kerem'in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem'i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Bu akşam ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünden 32. fragman yayınlandı. Diziyi yakından takip edenler Afili Aşk 32.bölüm fragmanını merak ederken, son bölümde yaşananları araştırıyor. Peki Afili Aşk son bölümde neler oldu?