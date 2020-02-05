Ertuğrul Bey, Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman dizisine katılmasını isteyen hayranları, Ertuğrul Bey diziye geri dönecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağına yönelik henüz yapılmış bir açıklama olmasa da özellikle sosyal medyada konuyla ilgili birtakım iddialar mevcut.

ERTUĞRUL BEY KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Şu an için bir dizide rol almayan Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Bey olarak Kuruluş Osman dizisine katılacağı konuşuluyor. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın dizisinin takipçileri, Diriliş Ertuğrul dizisinden hayran oldukları ünlü oyuncunun diziye katılmasını istiyor. Sosyal Medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncunun sakal bırakıp saçlarını uzatmış olması, Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a mı girecek iddialarını ortaya çıkardı. Fakat konuyla ilgili henüz yapılmış bir açıklama, kesinleşmiş bir durum yok.