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puan durumu nasıl? 5 Şubat kim?

Ekranların sevilen yarışması puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Kanal D’de Fatih Ürek tarafından hafta içi her gün yayınlanan programda gelinler en lezzetli yemekleri yaparken, kaynanalar tabakların puanlamalarını yapıyor. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ 5 Şubat nasıl?’’ sorusuna yanıt arıyor. Gelinlerin puan durumlarıyla birlikte çeyrek altını kazanan gelin gün sonunda açıklanıyor. En son bölümde Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Dilara olmuştu. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 5 Şubat kim? Çeyrek altını kim kazandı?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:44 ABONE OL
Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 5 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı puan durumları ve gün birincisi araştırılıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda bugün Nihan, kendisi hakkında yazılan pankarta çok öfkelenecek. Heyecan dolu yeni bölümde gelinler en lezzetli yemekleri yapmak için kapışacak. Son bölümde günün en yüksek puanını ulaşıp çeyrek altını alan isim ise 16 puanla Dilara oldu. Ayça 15 puanla günü ikincilikle kapattı. Peki 5 Şubat 2020 kim? Çeyrek altını kim kazandı? nasıl sonuçlandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? 5 ŞUBAT

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, gün birincisine, gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 5 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?
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