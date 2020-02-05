Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 5 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta puan durumları ve gün birincisi araştırılıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda bugün Nihan, kendisi hakkında yazılan pankarta çok öfkelenecek. Heyecan dolu yeni bölümde gelinler en lezzetli yemekleri yapmak için kapışacak. Son bölümde günün en yüksek puanını ulaşıp çeyrek altını alan isim ise 16 puanla Dilara oldu. Ayça 15 puanla günü ikincilikle kapattı. Peki 5 Şubat 2020 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? 5 ŞUBAT

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 5 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisine, gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.