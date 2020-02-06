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filmi konusu ne oyuncuları kimler? nerede çekildi?

Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı filmde Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekibin hikayesi anlatılıyor. Aksiyon, macera ve fantastik türündeki filmin oyuncuları ve konusu haberimizde yer alıyor. Peki konusu ne oyuncuları kimler? ?

Giriş Tarihi: 6.2.2020 17:23 ABONE OL
Çember filmi konusu ne oyuncuları kimler? Çember filmi nerede çekildi?

Bu akşam Star TV'de Çember filmi yayınlanacak. Filmi daha önceden izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler '' Çember filmi konusu ne oyuncuları'' şeklinde araştırma yapıyor. Vizyonda kaldığı sürede büyük bir kitlenin beğenisini toplayan yapım ile ilgili tüm detayları bir araya topladığımız bu içeriğimizde Çember filmi konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Çemver filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇEMBER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser'in önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır. Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem... Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe... Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan.

ÇEMBER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çember filmi oyuncuları arasında Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Anıl Altan yer alıyor.

Başkomiser Barış - Barış Bağcı

Şinasi Bülbül - Sermet Yeşil

Komiser Yardımcısı Ayşe - Pelin Akil Altan

Anıl Altan -Komiser Yardımcısı Volkan

ÇEMBER FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çember dizisinin nerede çekildiğine dair resmi bir bilgi yer almıyor.

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