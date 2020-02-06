Sefirin Kızı 8. bölüm fragmanı izle! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtuluyor! Sefirin Kızı 7. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı 8. Bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Star Tv ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümleri pazartesi günleri ekrana gelirken bu akşam ekranlarda tekrarı yer alacak. Bu akşam yayınlanan dizide Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare'dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar. Peki, Sefirin Kızı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 8. Bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Sefirin Kızı 8. bölüm fragman | Video SEFİRİN KIZI 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare, Akın'dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur…

Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare'dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar.

Sancar canını dişine takarak Necdet'in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet'i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır.

Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar'ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet'in içeride, Nare'nin güvende olması…

Oysaki güvende zannettikleri Nare'nin sığındığı odaya kadar girmiştir asıl tehdit. Akın Nare'yi köşeye kıstırmak için Gediz'in evindedir.

Nare ise sadıçlar hapisteyken yapayalnızdır ama Akın'la savaşmak için ne Sancar'a ne Gediz'e ihtiyacı vardır. Türküde dediği gibi, "Arkadaşlar uykulardan uyanmalıdır" çünkü, yıllardır tek başına direnen Nare, bir kez daha tek başına savaşmanın ve Akın'dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulmuştur.