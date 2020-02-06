Zemheri 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Zemheri 4.bölüm izleyicisiyle buluştu! Firuze ne yapacak?

Zemheri 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Show TV'de dün akşam ekrana gelen son bölümde Firuze ile Ayaz'ın yakınlaşmaları Berrak'ın gözünden kaçmamıştır. Ertan ise şirkette dönen gizli dolapların arkasında bulunan isimleri öğrenmeye çalışır. Dizinin sıkı takipçileri '' Zemheri 4. bölümde neler oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Son bölümde Berrak hayallerini anlatırken Firuze hayalini kurdukları evi hatırlıyor. Ayaz'ın ve Firuze'nin halinden bir şeyler döndüğünü anlayan Safiye ise Firuze'nin kim olduğunu çözüyor. Peki Zemheri 4.bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

ZEMHERİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zemheri'nin 4. Bölümünde; Ayaz ve annesini yanına alan Berrak, Firuze'yi de iç mimar olarak gelecekteki evlerine götürüyor. Berrak hayallerini anlatırken Firuze hayalini kurdukları evi hatırlıyor. Ayaz'ın ve Firuze'nin halinden bir şeyler döndüğünü anlayan Safiye ise Firuze'nin kim olduğunu çözüyor.

Berrak, Ayaz'la birlikte evlenince yaşayacakları evi Safiye ve Firuze eşliğinde geziyor. Yaşadığı acı gözlerinden okunan Firuze, Safiye'nin "Sen O'sun değil mi?" sorusuyla şoke oluyor. Firuze şaşkınlığını belli etmemeye çalışırken, Ayaz'ın annesi Safiye'ye vereceği yanıt merakla bekleniyor.

ZEMHERİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Zemheri 5.yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Zemheri 5.bölüm 12 Şubat tarihinde izleyicisiyle buluşacak.