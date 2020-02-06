Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Zemheri 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Zemheri 4.bölüm izleyicisiyle buluştu! Firuze ne yapacak?

5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Zemheri 4.bölüm izleyicisiyle buluştu! Firuze ne yapacak?

Ekranların sevilen dizisi 5.yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından merak edildi. Medya gündemini yakından takip edenler Zemheri 4.bölümü izledikten sonra 5.bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Dün akşam son bölümde Ayaz Firuze'nin babasını kurtarmak amacıyla orda olduğunu anlar. İlişkilerini ilerletmek için Safiye'ye evlendikten sonra oturmak istedikleri evlerini göstermek ister. Heyecan dolu son bölümde Safiye'nin özgürlüğü, Yaşar'ın tutsaklığı devam etmiştir. Peki yayında mı? Zemheri 4.bölüm izleyicisiyle buluştu! Firuze ne yapacak?

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:09 ABONE OL
Zemheri 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Zemheri 4.bölüm izleyicisiyle buluştu! Firuze ne yapacak?

Zemheri 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Show TV'de dün akşam ekrana gelen son bölümde Firuze ile Ayaz'ın yakınlaşmaları Berrak'ın gözünden kaçmamıştır. Ertan ise şirkette dönen gizli dolapların arkasında bulunan isimleri öğrenmeye çalışır. Dizinin sıkı takipçileri '' Zemheri 4. bölümde neler oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Son bölümde Berrak hayallerini anlatırken Firuze hayalini kurdukları evi hatırlıyor. Ayaz'ın ve Firuze'nin halinden bir şeyler döndüğünü anlayan Safiye ise Firuze'nin kim olduğunu çözüyor. Peki Zemheri 4.bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

ZEMHERİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zemheri'nin 4. Bölümünde; Ayaz ve annesini yanına alan Berrak, Firuze'yi de iç mimar olarak gelecekteki evlerine götürüyor. Berrak hayallerini anlatırken Firuze hayalini kurdukları evi hatırlıyor. Ayaz'ın ve Firuze'nin halinden bir şeyler döndüğünü anlayan Safiye ise Firuze'nin kim olduğunu çözüyor.

Berrak, Ayaz'la birlikte evlenince yaşayacakları evi Safiye ve Firuze eşliğinde geziyor. Yaşadığı acı gözlerinden okunan Firuze, Safiye'nin "Sen O'sun değil mi?" sorusuyla şoke oluyor. Firuze şaşkınlığını belli etmemeye çalışırken, Ayaz'ın annesi Safiye'ye vereceği yanıt merakla bekleniyor.

ZEMHERİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Zemheri 5.yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Zemheri 5.bölüm 12 Şubat tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zemheri 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Zemheri 4.bölüm izleyicisiyle buluştu! Firuze ne yapacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN