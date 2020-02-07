Payitaht Abdülhamid 107. bölüm fragmanı tamamı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 107. Bölüm bu akşam ekranlardaki yerini alacak. Fragmanda yer alan heyecanlı anlar Abdülhamid sonunda Zalman'ı yakalayacak mı? sorusunu akıllara getirdi. Osmanlı tarihinden bir kesiti konu alan yapım heyecan dolu sahneleriyle her hafta izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid 107. Bölüm fragmanında neler oluyor? Payitaht Abdülhamid 107. Yeni Bölüm fragmanı izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Payitaht Abdülhamid 107. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı | Video PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalman darphane baskınıyla Osmanlı'yı ve Abdülhamid'i dize getirmeyi planlamıştır. Darphane kuşatılır. Zalman darphanede Osmanlı'nın para gücünü yok etmeye çalışırken durumu bilen İngilizler de dış borçların ödenmesi için baskı yapar. Abdülhamid bu cendereden kurtulup düşmanını yakalamayı başarabilecek midir?

Halil Halid, Yanık'ın adamı Panait'i alınca Yanık da Tatar'ı kaçırır. Halil Halid'ler Tatar'ı kurtarmaya çalışırken hain bir tuzağa doğru çekilirler.

Cemile kuyuda son nefesini vermek üzereyken, Bidar her şeyi Abdülhamid'e anlatır. Abdülhamid, Bidar ve Naime'nin Cemile'nin kocasıyla ilgili yaptıklarından haberdar olduğunu öğrenince son derece öfkelenir. Abdülhamid'le arası henüz ısınmamışken, şimdi büsbütün açılan Bidar ne yapacak?

Blavatsky 'nin de olayların içinde olduğunu öğrenen Abdülhamid, ona nasıl bir ceza verecek?