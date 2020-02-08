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542.bölüm ! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Rıza Baba ve ekipten şoke eden ayrılık!

Ekranların sevilen dizisi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Başrollerinde Zafer Ergin, Alp Korkmaz ve Şevket Çoruh’un yer aldığı dizinin son bölümünde Adnan isimli iş adamı kayıptır. Heyecan dolu 541.bölümnde Kadın Dursun isimli bir çalışanın tazminatsız işten kovulması üzerine sorun çıkardığını ve ondan şüphelendiklerini söyler. Yeni bölümde ise Rıza Baba ve ekipten şoke eden istifa haberi geliyor. Peki Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? izle!

Giriş Tarihi: 8.2.2020 11:26 ABONE OL
Arka Sokaklar 542.bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Rıza Baba ve ekipten şoke eden ayrılık!

Arka Sokaklar son bölüm izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin 541.bölümde Zeliş, yerini öğrendiği Kurye'nin karşısına silahlı olarak çıkmıştı. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izleyenleri şoke eden dizide şoke eden ayrılık yaşanıyor. Peki Arka Sokaklar 542.bölüm fragmanında neler oluyor? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte yanıtı…

ARKA SOKAKLAR 542.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Arka Sokaklar 542.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba ve ekibinin istifası damga vuruyor.

Arka Sokaklar 542. Bölüm (14 Şubat 2020 Cuma) Bir devrin sonu, dizinin hayranlarını üzen şok ayrılık | Video

Arka Sokaklar 542. Bölüm (14 Şubat 2020 Cuma) Bir devrin sonu, dizinin hayranlarını üzen şok ayrılık | Video

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 541. Bölümde Zeliş, yerini öğrendiği Kurye'nin karşısına silahlı olarak çıkıyor!

Kurye (Tarık), adamı ile birlikte sahte pasaportla bir otele yerleşmiştir. Alman İstihbaratı, bu sahte pasaportun izini bulmuş ve bir ajanını otele yerleştirmiştir. Ajan kadın kaydettiği bilgileri Nadya ile paylaşır; Nadya da, Engin Müdürle...

Engin ve Nadya, Kurye'yi tanırlar ve hemen operasyon için hazırlanırlar. Bu durumu da telsizden anons geçerler. Bu sırada habere giden Zeliş, anonsu duyar. Arabaya atladığı gibi otele gelir. Kurye, Enginlerin baskınından kurtulmayı başarır ve bir araba ile kaçmaya çalışır. Zeliş, onu fark eder ve yanında getirdiği silahla karşısına dikilir…

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont

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Arka Sokaklar 542.bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Rıza Baba ve ekipten şoke eden ayrılık!
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