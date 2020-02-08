Babil 5.bölüm fragmanı yayında! Babil 4.son bölümde neler oldu? İrfan çıkmaza giriyor!

Star TV'nin sevilen dizisi Babil yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Dün akşam ekrana gelen son bölümde İlay'ın ölümle burun buruna gelmesi damga vurdu. Yeni bölümde İrfan, İlay'ı kurtarabilecek mi merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Babil 5.yeni bölüm fragmanı'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Cuma akşamı ekran gelen son bölüm ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında İrfan, Süleyman'ın elini öpme sahnesi damga vurdu. Peki Babil 4.son bölümde neler oldu? Babil 5.bölüm fragmanında İrfan kurtulacak mı?

BABİL 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Babil 5.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Star TV'nin iddialı dizisinin yeni bölüm fragmanında İrfan Süleyman'ın elini öpüyor.

Babil 5. Bölüm (14 Şubat 2020 Cuma) Dizinin hayranlarını şoke eden çok konuşulacak sahne... | Video

BABİL 4.BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor. Hakan'a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan'la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.

BABİL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan'ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır.

Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan'ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için "gereken her şeyi" yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.