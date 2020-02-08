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Pegasus şirketi kimin? Sabiha Gökçen'deki kazada düşen uçağın bağlı olduğu Pegasus'un sahibi kim?

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı 'nda düşen uçak Pegasus'un çıktı bu da Pegasus kimin araştırmasını hızlandırdı. Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından 177 yolcunun bulunduğu uçak kazası gündem oldu. Yaralılar tahliye edilirken 6 mürettebat olduğu bilgisi de öğrenildi. Vatandaşlar arama motorlarında “ kimin?” ya da “ sahibi” araştırması yapıyorlar. Buna göre; Pegasus sahibi kim?

Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 10:06 ABONE OL
Pegasus şirketi kimin? Sabiha Gökçen'deki kazada düşen uçağın bağlı olduğu Pegasus'un sahibi kim?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. 177 yolcu taşıyan uçak kazası sert bir iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken birçok yararlının olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan vatandaşlar Pegasus uçağının sahibini merak ediyorlar. Buna göre; Pegasus Havayolları sahibi kimdir? İşte tüm bilgiler!

PEGASUS HAVAYOLLARI SAHİBİ KİM?

Pegasusun günümüzdeki sahibi olan Şevket Sabancıya ait Esas Holding ile 2005 yılının Kasım ayında ilk uçuşlarına başlamıştır. Eski Sahipleri Aer Lıngus, Net Holding ve Silkar Yatırım şirketlerinin girişimi ile 1990 yılında İstanbul ilimizde kurulmuştur. Sabancı ailesine ait şirket tarafından alınan firma ilk uçuşlarını yurt içi hatlarda yapmıştır. Türkiye'deki havacılık sektöründeki anlayışı uçmanın herkesin hakkı olduğu şeklinde değiştiren hava yolu şirketi düşük maliyetli uçuşlar gerçekleştirmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren 4. Tarifeli havayolu firması olmuştur.

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Pegasus şirketi kimin? Sabiha Gökçen'deki kazada düşen uçağın bağlı olduğu Pegasus'un sahibi kim?
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