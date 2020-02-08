Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte Elif Yıldırım Gören biyografisi!

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler kadrosu belli oldu. Kadroya katılanların isimleri açıklanınca vatandaşlar arama motorlarında bu isimleri aratmaya başladılar. Ünlüler takımında yer alan bir isim de Elif Yıldırım Gören oldu. Survivor Ünlüler takımında yer alan engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu olan Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte Survivor Ünlüler yarışmacısı Elif Yıldırım Gören biyografisi!

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan bir Spor Kulübü üyesidir.