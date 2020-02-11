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10 Şubat açıklandı mı? , Çukur, reyting sıralamasında birinci kim?

vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D'de , 'de , 'de Çukur gibi iddialı diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yerini aldı. İzleyicilerin beğenisine sunulan diziler kıyasıya rekabet için yarışıyorlar. Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Dün akşamın en başarılı yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında yerini aldı. Her gün farklı bir yapımın birinci olduğu ? Sıralamada birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:40 ABONE OL
10 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralamasında birinci kim?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yer alan dizi ve programlar arasında birincinin belli olduğu sıralama bugün açıklanacak. 'de , 'de Çukur, Kanal D'de gibi diziler yer alırken ATV ekranlarında en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster vardı. Aynı zamanda Müslüm filminin de dün akşam ekranlarda yer alması rekabeti arttırmış durumda. Buna göre; belli oldu mu? Reyting sonuçlarında sıralama nasıl oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin içeriğinden reyting sonuçlarına ve sıralamasına ulaşabilirsiniz.

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10 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralamasında birinci kim?
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