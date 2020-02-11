10 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralamasında birinci kim?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yer alan dizi ve programlar arasında birincinin belli olduğu sıralama bugün açıklanacak. Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Zalim İstanbul gibi diziler yer alırken ATV ekranlarında en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster vardı. Aynı zamanda Müslüm filminin de dün akşam ekranlarda yer alması rekabeti arttırmış durumda. Buna göre; reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçlarında sıralama nasıl oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin içeriğinden reyting sonuçlarına ve sıralamasına ulaşabilirsiniz.