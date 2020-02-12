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5.bölüm fragmanı: Firüze ve Ayaz’ın sürpriz yakınlaşması! Zemheri yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümüyle bu akşam Show TV’de yayınlanacak. Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi kovalayan dizinin bu haftaki bölümünde bomba bir gelişme yaşanacak. Bu akşam ekrana gelecek 5.bölümde Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Son bölümde ise Safiye’nin özgürlüğü, Yaşar’ın tutsaklığı devam etmiştir. Peki Zemheri 5.bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:34 ABONE OL
Zemheri 5.bölüm fragmanı: Firüze ve Ayaz’ın sürpriz yakınlaşması! Zemheri yeni bölümde neler oluyor?

5.bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Show TV'de yayınlanan dizinin son bölümünü izleyenler yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Hal böyle olunca '' Zemheri yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Firüze ve Ayaz'dan sürpriz yakınlaşma izleyicileri şoke edecek. Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Peki Zemheri son bölümde neler oldu? İşte ve son bölümde yaşananlar…

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Zemheri 5.bölüm fragmanı: Firüze ve Ayaz’ın sürpriz yakınlaşması! Zemheri yeni bölümde neler oluyor?
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