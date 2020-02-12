Zemheri 5.bölüm fragmanı: Firüze ve Ayaz’ın sürpriz yakınlaşması! Zemheri yeni bölümde neler oluyor?

Zemheri 5.bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Show TV'de yayınlanan dizinin son bölümünü izleyenler yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Hal böyle olunca '' Zemheri yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Firüze ve Ayaz'dan sürpriz yakınlaşma izleyicileri şoke edecek. Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Peki Zemheri son bölümde neler oldu? İşte Zemheri 5.bölüm fragman ve son bölümde yaşananlar…