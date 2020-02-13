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12 Şubat sonuçları açıklandı! , Zemheri, reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

sonuçları gün için en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV’de , TV8’de , Show TV’de Zemheri, Kanal D’de Afili Aşk yer alırken, özellikle Kuruluş Osman dizisinin reytinglerde diğer yapımları sollayacak mı merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dün akşam ekrana gelen yapımların sıralaması araştırılıyor.Geçen hafta Kuruluş Osman dizisi üç puan türünde de birinci olmuştu. Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programların hayranları, izledikleri dizilerin birinci olması için ekran başından bir an olsun ayrılmıyor. Peki 12 Şubat reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Dün en çok ne izlendi? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri reyting sıralaması sonuçları nasıl? İşte Total, AB ve ABC1 sıralaması!

Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:43 ABONE OL
12 Şubat Reyting sonuçları açıklandı! Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

sonuçları anbean takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında , Zemheri, , Afili Aşk yer aldı. Diziler arasında ATV'de yayınlanan diğer dizileri geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada Kuruluş Osman tüm takiplerini sollayarak birinci olmuştu. Medya gündemini takip edenler '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen hafta Total'de 1.sırada Kuruluş Osman dizisi yer alırken 3.sırada da ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman özeti yerleşti. Peki 12 Şubat Çarşamba açıklandı mı? En çok ne izlendi? İşte, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sıralaması sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 ŞUBAT

12 Şubat reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenlerin merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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12 Şubat Reyting sonuçları açıklandı! Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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