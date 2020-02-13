12 Şubat Reyting sonuçları açıklandı! Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman, Afili Aşk yer aldı. Diziler arasında ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman reytingleri diğer dizileri geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada Kuruluş Osman tüm takiplerini sollayarak birinci olmuştu. Medya gündemini takip edenler '' 12 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen hafta Total'de 1.sırada Kuruluş Osman dizisi yer alırken 3.sırada da ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman özeti yerleşti. Peki 12 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? En çok ne izlendi? İşte, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sıralaması sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 ŞUBAT

12 Şubat reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenlerin merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.