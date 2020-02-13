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20.bölüm fragmanı: Oyun içinde oyun! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi 20.bölüm fragmanında heyecanlı anlar yaşandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı dizinin son bölümünde evdeki hazırlığın kendisi için yapıldığını öğrenen Defne, şok geçirmiştir. Defne, yüreğindeki dinmek bilmeyen fırtınaların içinde kalırken kendini bir de Alpay'ın oyununun içinde bulmuştur. Dizinin son bölümü ardından ‘’ Benim Adım Melek yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen son bölüm ardından dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Benim Adım Melek 20.bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:47 ABONE OL
Benim Adım Melek 20.bölüm fragmanı: Oyun içinde oyun! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarının doludizgin devam eden dizisi Benim Adım Melek 20.bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Hem konusu hem oyuncularıyla sevilen dizinin sıkı takipçileri son bölümün ardından yeni bölüm fragman arayışına girişti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Erdal'ın sürpriz gelişi, Mithat ve Seyran ilişkisini etkiler. Seyran, çaresizdir. Evdeki hazırlığın kendisi için yapıldığını öğrenen Defne, şok geçirir. Peki Benim Adım Melek 20.bölüm fragmanında neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

BENİM ADIM MELEK 20.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyitali ve Cumali locaya gelmiş ve locayı alacaklarını söylemişlerdir. Ancak bir şartları olmuştur. Melek artık locada çalışmayacaktır. Halil, Mirza ve Melek locadaki eşyaları toplarlar. Bu sırada locaya gelen Alpay ve Kenan, Halillerin vazgeçtiğini anlarlar. Alpay'ın Kenan'ı arkasına alarak kurduğu locayı alma planı gerçekleşmek üzeredir.

Erdal'ın sürpriz gelişi, Mithat ve Seyran ilişkisini etkiler. Seyran, çaresizdir. Evdeki hazırlığın kendisi için yapıldığını öğrenen Defne, şok geçirir. Defne, yüreğindeki dinmek bilmeyen fırtınaların içinde kalırken kendini bir de Alpay'ın oyununun içinde bulur. Hayatın önüne çıkardığı tüm engellere rağmen dik durmaya çalışan Melek, yıllar sonra ilk kez sırt sırta veren Seyitali ve Cumali'nin şartı karşısında ne yapacak?

Defne, kendisine düzenlenen bu oyunun içinden nasıl kurtulacak? Hafız'ın mirasına kimler sahip çıkacak?

BENİM ADIM MELEK 21.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Benim Adım Melek 21. Bölüm (19 Şubat 2020 Çarşamba) Acı gerçek ortaya çıkıyor | Video

Benim Adım Melek 21. Bölüm (19 Şubat 2020 Çarşamba) Acı gerçek ortaya çıkıyor | Video

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Benim Adım Melek 20.bölüm fragmanı: Oyun içinde oyun! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?
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