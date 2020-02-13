Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman başlıyor, ilk fragman yayınlandı! Burçin Terzioğlu ve Taner Ölmez...

The Protector (Hakan Muhafız) dizisinin yeni sezonunu bekleyenler için müjdeli haber geldi! Daha önce 2 sezon yayınlanan ve özellikle ilk sezonuyla beğeni toplayan dizideki kahraman Hakan Muhafız, bir virüsle mücadele etmek için panzehir arıyor. Fantastik bilimkurgu türündeki Hakan Muhafız 3. sezonu ne zaman başlayacak? Dizinin yeni bölümlerinde Burçin Terzioğlu, Taner Ölmez, Funda Eryiğit ve Engin Öztürk gibi başarılı oyuncular da var. İşte Hakan Muhafız 3. Sezon tarihi…

Hakan Muhafız 3. sezon'dan fragman yayınlandı! Yeni sezon yayın tarihi 6 Mart! | Video