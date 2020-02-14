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sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Mucize Doktor Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Medya gündemini takip edenler sonuçlarını merak ediyor. Perşembe akşamı ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor son bölümleriyle ekrana geldi. Günlük olarak yayınlanan total, ab ve abc1 sıralaması için heyecan zirvede yaşanırken ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Dün ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova’da beklemedikleri anlarda karşılaşan Yılmaz ve Züleyha için hayat gittikçe daha zor hale gelir. Saniye ve Gaffur ise Üzüm kızı mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar. Peki 13 Şubat 2020 Cuma günü reyting savaşında galip taraf kim oldu? Mucize Doktor mu Bir Zamanlar Çukurova mı reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 14.2.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 10:32 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Mucize Doktor Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olmak için adeta yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor yer aldı. Medya gündemini yakından takip edenler '' 13 Şubat açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen hafta Mucize Doktor birinci olurken, Bir Zamanlar Çukurova ikinciliği üstlenmişti. Peki 13 Şubat 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor mu Bir Zamanlar Çukurova mı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 ŞUBAT

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanıyor. Haberimizde, 13 Şubat Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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