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filmi nerede çekildi? konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam ekranlarına gelecek olan filmi için heyecan dorukta. Yolları kesişen iki ayrı insanının hikayesinin ele alındığı film birçok ödüle layık görüldü. Sebastian ve Mia karakterlerinin yolları, ’ta kesişecek ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklar. Oscar ödüllü Whiplash’ın yazarı ’nin yazıp yönettiği romantik müzikal türünde olan film modern zamana adanmış bir Hollywood masalı. Orijinal adı olan film 2016 yılında vizyona girmiş olup başrollerinde , ve yer alıyor. Amerikan yapımı nerede çekildi? Aşıklar Şehri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 14.2.2020 15:31 ABONE OL
Aşıklar Şehri filmi nerede çekildi? Aşıklar Şehri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aşıklar Şehri filmi için geri sayım başladı. Vizyona girdiği andan itibaren büyük beğeni toplayan film televizyon ekranlarında da izleyici ile buluşacak. Bu akşam Star Tv ekranlarına gelen filmin orijinal adı La La Land olup 2016 yılında vizyona girmiştir. Pek çok ödüle layık görülen film merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile gişe rekorları kıran Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Aşıklar Şehri filmi nerede çekildi?

AŞIKLAR ŞEHRİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşıklar Şehri filmi Los Angeles'ta çekildi.

AŞIKLAR ŞEHRİ FİLMİ KONUSU

Trafiğin sıkışık olduğu bir gün, kibirli bir korna sonucunda, Sebastian ve Mia Los Angeles'da bir otobanda tanışırlar. İkisi de imkânsıza yakın olan hayallerine odaklanmışlardır. Sebastian 21. yüzyılda insanların geleneksel jazz müziğini umursamasını sağlamaya çalışmakta, Mia ise sadece kesintisiz bir oyuncu seçmesinde şansını denemek istemektedir. Ancak ikisi de yalnız bir şekilde bekledikleri sıçramayı yapacaklarını beklememektedir.

AŞIKLAR ŞEHRİ OYUNCULARI

Yönetmen: Damien Chazelle

Oyuncular: Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko

Tür: Komedi, Drama, Müzikal

Yapım Yılı: 2016 (128 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016 Cuma

Senaryo: Damien Chazelle

Yapımcı Firma: Black Label Media, Gilbert Films

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: La La Land

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