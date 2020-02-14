Babil 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Babil yeni bölümde neler olacak?

Cuma akşamları ekrana gelen Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran hayatına yeni başlamasına rağmen oldukça sevilen dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin yeni bölümünde kurtuluş planı yapacak olan İrfan, Deniz için her şeyi göze alacak. Dizinin yeni bölümünde ona kim engel olacak? Merakla beklenen Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Babil yeni bölümde neler olacak?

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurtuluş Planı



İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman'ın kapısında. Ama bu da yetmiyor. Eda, Süleyman'la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay'ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz'i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak? En yakınındakiler İlay ve Egemen mi yoksa gittikçe yakına sokulan Ayşe mi?

BABİL 5.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!