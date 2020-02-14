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108.bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

’in sevilen dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımın son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Bu akşam yayınlanacak olan 108.bölümde ise Zalman yakalanmaktan son anda kurtulurken, Abdülhamid demiryolu güzergahını belirlemek için planlar kurar. Teşkilatın ortaya çıkması için bir hamle yapar. Yaptığı hamle Ahmet Paşa’nın hayatındaki bir sır perdesini aralar. Peki Payitaht Abdülhamid 108.yeni bölümde neler oluyor? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 12:07 ABONE OL
Payitaht Abdülhamid 108.bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

Payitaht Abdülhamid 108.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Cuma akşamlarının sevilen dizisinde bu hafta Abdülhamid'in demiryolu güzergahını belirlemek için planlar kurması yeni gelişmeler yaşanmasına sahne olacak. Dizinin sıkı takipçileri '' Payitaht Abdülhamid 108.bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan dizide Abdülhamid, Bidar ve Cemile'yi huzura çağırıp ikisinin de haremdeki vazifelerinin son bulduğunu açıklar. Peki Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler oluyor?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 108.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zalman yakalanmaktan son anda kurtulurken, Abdülhamid demiryolu güzergahını belirlemek için planlar kurar. Teşkilatın ortaya çıkması için bir hamle yapar. Yaptığı hamle Ahmet Paşa'nın hayatındaki bir sır perdesini aralar. Ahmet Paşa İsmail Hakkı ile sırrın peşine düşer. Yolun sonunda hiç ummadığı biri vardır. Abdülhamid düşmanını bulmak için Mahmut Paşa ile bir tertip yapar.

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Yanık Halil Halid'in elinden Panait'i alamaz. Ama karşılığını alacaktır. Adamları Tatar'ı kaçırır. Panait canını bağışladığı için Halil Halid'in tarafına geçmiş gibi davranır. Abdülhamid, Bidar ve Cemile'yi huzura çağırıp ikisinin de haremdeki vazifelerinin son bulduğunu açıklar... Cemile, Bidar'a yeni gelecek kişinin Behice Sultan olduğunu söyler. Bu arada Abdülkadir birinin kendi adına esnaftan haraç kestiğini öğrenir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil Halid, Yanık'ın adamı Panait'i alınca Yanık da Tatar'ı kaçırır. Halil Halid'ler Tatar'ı kurtarmaya çalışırken hain bir tuzağa doğru çekilirler.

Cemile kuyuda son nefesini vermek üzereyken, Bidar her şeyi Abdülhamid'e anlatır. Abdülhamid, Bidar ve Naime'nin Cemile'nin kocasıyla ilgili yaptıklarından haberdar olduğunu öğrenince son derece öfkelenir. Abdülhamid'le arası henüz ısınmamışken, şimdi büsbütün açılan Bidar ne yapacak?

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Payitaht Abdülhamid 108.bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?
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