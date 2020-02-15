2012 Buzul Çağı filmi konusu ne? 2012 Buzul Çağı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde Amerikan yapımı 2012: Buzul Çağı filmi dikkat çekiyor. Paul Sinor ve Victoria Dadi tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Trey Stokes'ın yaptığı film, felaket/gerilim/bilim kurgu türüyle öne çıkıyor.

2012: BUZUL ÇAĞI FİLMİ KONUSU NE?

Yıl 2012... İzlanda'da meydana gelen volkanik patlama sonucu buz kütleleri harekete geçer. Kuzey Amerika'ya doğru savrulan buzullar insanlık için tehdit yaratmaktadır.

2012: BUZUL ÇAĞI OYUNCULARI

Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminin oyuncu kadrosunda ise Patrick Labyorteaux, Julie McCullough, Katie Wilson, Nick Afanasiev, Kyle Morris gibi isimler de bulunuyor.