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2012 Buzul Çağı filmi konusu ne? 2012 Buzul Çağı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler

filmi, günün en çok araştırılan filmleri arasında öne çıkıyor. Başrollerinde Patrick Labyorteaux, Julie McCullough, Katie Wilson, Nick Afanasiev ve Kyle Morris'ın yer aldığı , gerek fantastik gerekse aşırı doğa olaylarını içeren sahneleri ile vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, 2012: Buzul Çağı filmi konusu? İşte, 2012: Buzul Çağı oyuncuları diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 15.2.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 14:39 ABONE OL
2012 Buzul Çağı filmi konusu ne? 2012 Buzul Çağı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde Amerikan yapımı 2012: Buzul Çağı filmi dikkat çekiyor. Paul Sinor ve Victoria Dadi tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Trey Stokes'ın yaptığı film, felaket/gerilim/bilim kurgu türüyle öne çıkıyor.

2012: BUZUL ÇAĞI FİLMİ KONUSU NE?

Yıl 2012... İzlanda'da meydana gelen volkanik patlama sonucu buz kütleleri harekete geçer. Kuzey Amerika'ya doğru savrulan buzullar insanlık için tehdit yaratmaktadır.

2012: BUZUL ÇAĞI OYUNCULARI

Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminin oyuncu kadrosunda ise Patrick Labyorteaux, Julie McCullough, Katie Wilson, Nick Afanasiev, Kyle Morris gibi isimler de bulunuyor.

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2012 Buzul Çağı filmi konusu ne? 2012 Buzul Çağı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler
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