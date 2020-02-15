Afili Aşk yeni bölüm bu akşam var mı? Afili Aşk 34.yeni bölümde neler oluyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni yayın günü merak ediliyor. Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı romantik komedi dizisinin yeni bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor? '' sorusuna yanıt arıyor. Dizinin 34.bölümünde Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer'le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem'in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Peki Afili Aşk 34.yeni bölümde neler oluyor? Afili Aşk bu akşam var mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Afili Aşk yeni bölüm bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. Dizinin yayın günü Çarşamba'dan Cumartesi'ye çekildi.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFİLİ AŞK 34.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer'le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem'in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer'in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem'i kuşkulandırır. Kerem Ömer ile ilgili düşüncelerinde haklı çıkacak mı? Ayşe Ömer'in desteğiyle, atölyedeki işleri lehine çevirmek için çalışır ama her seferinde Kerem engeline takılır.

Muhsin Kenan'ı dolandıran kişi ile ilgili araştırmaları sonucunda bir fotoğrafa ulaşır. Kerem ve Ayşe fotoğraftaki adamın peşine düşer. İkili ipuçlarını takip eder ancak başları belaya girer. Elleri silahlı adamlardan kaçarlarken saklandıkları yerde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kerem ilk kez Ayşe'yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yasar. Kerem Ayşe'yi kurtarabilecek midir?