Deccal 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Deccal 2 konusu ve oyuncuları!

Deccal 2 filmi için geri sayım sürerken oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Korku ve gizem türündeki film bu akşam ekranlarda olacak. Cumartesi akşamını evde geçirmek isteyenler filmin konusunu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Filmi henüz izlememiş veya tekrardan izleyecek olan vatandaşlar '' Deccal 2 konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Filmde 6.06.2016'da doğan bir bebek ile yaşanılan korku dolu anları konu almasını izleyeceğiz. Peki, Deccal 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler…

DECCAL 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kehanet tüm dehşeti ile gerçekleşmeye devam ediyor...

6.6.2016'da doğan bir bebek tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin kendisidir. İlk filmde doğumu gerçekleştiren Duygu çıldırıp kendini öldürür fakat bebeği koruyan şeytani tarikat kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadının emzirmesini sağlamak zorundadır. Bu yüzden Duygu'nun kardeşi Öznur'u tutulmaya kadar ellerinde tutarlar. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadır. Bebek ise çocukları olmayan bir çifte evlatlık gitmiştir ama yine şeytani tarikatların gözetimindedir. Bebekle birlikte üzerindeki lanet onu evlerine alan çifte de kabus dolu zamanlar yaşatacaktır.

DECCAL 2 OYUNCULARI NELERDİR?

Emel Karaköse

Aysan Sümercan

Murat Prosçiler

Burak Sarımola

Gülay Hayır

Volkan Cal

Arzu Budak

Toygun Ateş