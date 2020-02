Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Cumartesi akşamı izleyicileriyle buluşacak olan dizinin yeni bölümünde Yıldız'ın işi bu sefer gerçekten çok zordur. Ailesinden hiç beklemediği sertlikte bir tepkiyle karşılanmıştır. 21.bölümde Kuzey, özgürlüğü için gün saymakta, engelleri aşmak için ne yapacağını düşünüp durmaktadır. Kızlarla Kuzey'in tek gündemi budur. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21.bölüm fragmanında neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzey ve Sefer, başlarını büyük belaya sokmuşlardır. Onları tek başına bırakmak istemeyen Yıldız ve Nahide de dahil olduğunda işler daha da çığırından çıkar. Efsane dörtlümüzün ihtiyaç duyduğu yardım ise, hiç ummadıkları birinden gelir.

Kapadokya kaçaklarını, memlekete döndüklerinde tabi ki hoş bir karşılama beklememektedir. Bulaştıkları belalardan kurtulduklarına sevinemeden başka dertlerle boğuşurken bulurlar kendilerini. Yıldız'ın işi bu sefer gerçekten çok zordur. Ailesinden hiç beklemediği sertlikte bir tepkiyle karşılanmıştır. Kuzey'in ise gündemi bambaşkadır. Aylardır beklediği gün gelip çatmıştır. Kuzey, sonunda özgürlüğüne kavuşacak mıdır?

Kuzey, özgürlüğü için gün saymakta, engelleri aşmak için ne yapacağını düşünüp durmaktadır. Kızlarla Kuzey'in tek gündemi budur. Sonunda akıllarına öyle bir şey gelir ki bu, tüm sorunlarını kökten çözecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 20.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, küslerin barışacağı ve Yıldız'la da kavuşabileceği bir plan yapmıştır. Babasını ikna edecek ve Yıldız'ı istemeye gidecektir.Sonunda Kuzeyle Yıldız aşkı, ailelerin de onayını alacaktır. İki aşık, son derece heyecanlıdır, tüm hazırlıklarını yaparlar. Aralarındaki büyük engellerden biri, nihayet tarih olacaktır. Fakat talihsiz aşıklarımızın engelleri, sandıklarından daha da büyüktür. Ama bu, onların vazgeçeceği anlamına gelmeyecektir.

Kuzey, Yıldız'a kavuşmak için her yolu denerken bir şeyi gözden kaçırdığını fark eder. Onu her zaman koşulsuz seven, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen biricik kızının, ondan bir isteği vardır. Kuzey bunu kabul etmese de sonunda herkesin aynı anda olacağı bir plan yapar. Ama ondan önce Kuzey, Yıldız'ına kavuşacaktır.