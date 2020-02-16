Milli Futbolcu Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2020 ünlüler takımı Sercan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

Her yıl TV8 ekranlarında yeni sezon yarışması ile seyircinin karşısına çıkan Survivor, 2020 için de heyecan dolu bir yarışma programı olarak takipçilerine merhaba dedi. Yarışmanın başlamasıyla birlikte Survivor 2020 Gönüllüler ve Ünlüler takımları da açıklandı. İsimlerin açıklanmasının ardından izleyiciler, bu yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. En çok dikkat çeken Survivor yarışmacıları arasında Sercan Yıldırım da yer alıyor. Milli futbolcu Sercan Yıldırım, bu sefer yeşil sahalarda değil, zorlu Survivor 2020 parkurlarında ter dökecek ve birincilik için oynayacak. Peki, Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, nereli ne kaç yaşında? Haberimizde, milli futbolcu Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler yer alıyor.

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

İşte ünlü futbolcu hakkında bilgiler ve futbol kariyeri...