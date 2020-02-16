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Milli Futbolcu kimdir? Survivor 2020 ünlüler takımı Sercan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

’nin dikkat çeken yarışma programları arasında yer alan Survivor 2020 başladı. Sevilen yarışmanın izleyicisine yeniden merhaba demesiyle birlikte yarışmanın takipçileri, yarışmacıları araştırmaya başladılar. Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüller takımı ayrı ayrı belli oldu. En çok araştırılan soru ise Survivor yeni sezonda kimler yarışacak? Bu yarışmacılar arasında en çok dikkat çekenler arasın da milli futbolcu oldu. Sercan Yıldırım, ve gibi birçok takımda da forma giyen ve ilgi çekici bir profesyonel futbol kariyerine sahip. Peki, Survivor 2020’de yer alan Sercan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte milli futbolcu Sercan Yıldırım hakkında bilgiler ve nereli, kaç yaşında sorularının yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 12:22 ABONE OL
Milli Futbolcu Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2020 ünlüler takımı Sercan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

Her yıl TV8 ekranlarında yeni sezon yarışması ile seyircinin karşısına çıkan Survivor, 2020 için de heyecan dolu bir yarışma programı olarak takipçilerine merhaba dedi. Yarışmanın başlamasıyla birlikte Survivor 2020 Gönüllüler ve Ünlüler takımları da açıklandı. İsimlerin açıklanmasının ardından izleyiciler, bu yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. En çok dikkat çeken Survivor yarışmacıları arasında da yer alıyor. Milli futbolcu Sercan Yıldırım, bu sefer yeşil sahalarda değil, zorlu Survivor 2020 parkurlarında ter dökecek ve birincilik için oynayacak. Peki, Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, nereli ne kaç yaşında? Haberimizde, milli futbolcu Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler yer alıyor.

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

İşte ünlü futbolcu hakkında bilgiler ve futbol kariyeri...

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Milli Futbolcu Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2020 ünlüler takımı Sercan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?
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