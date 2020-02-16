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kimdir? Kaç yaşında nereli? Üner’in hayatı

Türkiye’nin sevilen yarışma programlarından olan Survivor 2020 bu akşam ekranlardaki yerini alacak. Gönüllüler ve ünlüler takımı konsepti ile izleyicilerinin karşısına çıkacak olan programın yarışmacıları ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sezon ünlüler takımın yer alacak olan Milli Basketbolcu kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında nereli? Haberimizin içerisinden bu soruların yanıtlarını bulabilir, Şaziye Üner hayatı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 16:47 ABONE OL
Şaziye İvegin Üner kimdir? Kaç yaşında nereli? Milli Basketbolcu Şaziye İvegin Üner’in hayatı

Survivor 2020 bu akşam başlıyor. TV8 ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak olan programın yarışmacıları ise sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, milli basketbolcu olduğu bilinen Şaziye İvegin Üner kimdir? Ünlüler takımında mücadele edecek olan Survivor Şaziye İvegin Üner'in hayatını haberimizin içerisinden bulabilir, Survivor Şaziye kaç yaşında ve nereli? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR? SURVİVOR ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana'da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Şaziye İvegin Üner kimdir? Kaç yaşında nereli? Milli Basketbolcu Şaziye İvegin Üner’in hayatı
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