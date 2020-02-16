Şaziye İvegin Üner kimdir? Kaç yaşında nereli? Milli Basketbolcu Şaziye İvegin Üner’in hayatı

Survivor 2020 bu akşam başlıyor. TV8 ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak olan programın yarışmacıları ise sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, milli basketbolcu olduğu bilinen Şaziye İvegin Üner kimdir? Ünlüler takımında mücadele edecek olan Survivor Şaziye İvegin Üner'in hayatını haberimizin içerisinden bulabilir, Survivor Şaziye kaç yaşında ve nereli? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR? SURVİVOR ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana'da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.