Survivor Mert Öcal kimdir? Oyuncu Mert Öcal kaç yaşında nereli? İşte yanıtı…

Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2020 yılı ile birlikte ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Her sezon birbirinden farklı konseptler ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma bu yıl ünlüler gönüllüler olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günler yarışmanın yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarını açıkladığı videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu akşam başlayacak olan yarışma öncesi merak edilen konulardan bir tanesi ünlüler takımında yer alan, 'Best Of Model Türkiye' birincisi Mert Öcal oldu. Peki, Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtı…

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alacak olan Mert Öcal'ın biyografisi…

MERT ÖCAL KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.