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kimdir? ve nereli? İşte hayatı!

Bu akşam başlayacak olan 2020 için geri sayım başladı. Ünlüler ve olarak yarışan iki takımın yarışmacıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda MasterChef yarışmasında yarışan ve dereceye giremeyen yarışmacılardan olan ismi de merak edildi. Sosyal medyada epey konuşulan isim renkli kişiliği ve konuşkanlığı ile de biliniyor. takımında yarışacak olan ? İşte Yasin Obuz'un hayatı!

Giriş Tarihi: 16.2.2020 15:07 ABONE OL
Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı!

2020 Ünlüler yarışması bu akşam başlıyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimleri arasında yer alan ismi sosyal medyada epey konuşuldu. Aynı zamanda MasterChef yarışmasında adını duyuran isim renkli kişiliği ile de biliniyor. Gönüllüler takımında en çok araştırılan isimler arasında yerini alan ve merak edilen Survivor ? ve nerelidir?

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

takımının yarışmacısı Yasin Obuz merak edildi. Haberimizin detaylarından Yasin Obuz ile ilgili merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı!
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