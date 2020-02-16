Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı!

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması bu akşam başlıyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Yasin Obuz ismi sosyal medyada epey konuşuldu. Aynı zamanda MasterChef yarışmasında adını duyuran isim renkli kişiliği ile de biliniyor. Gönüllüler takımında en çok araştırılan isimler arasında yerini alan ve merak edilen Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nerelidir?

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler takımının yarışmacısı Yasin Obuz merak edildi. Haberimizin detaylarından Yasin Obuz ile ilgili merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!