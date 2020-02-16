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kimdir? yarışmacısı Uğur Pektaş kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 programında ünlüler takımında yer alan kimdir sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu haline geldi. Bundan 15 sene önce katıldığı Survivor programında şampiyon olan ve ’daki rol alan ünlü oyuncu bilindiği üzere ile bir dönem evli kalmış ve bir çocukları olmuştu. Sevilen oyuncunun özellikle hayranları kendisi ile ilgili detayları merak ederken sizler için hazırladığımız haberimizde Survivor Uğur Pektaş kimdir sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, ünlüler takımı içerisinde yer alan Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 22:53 ABONE OL
Uğur Pektaş kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş izleyiciler tarafından araştırılan konular arasındaki yerini alıyor. Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve sevilen oyuncu aynı zamanda 2005 yılında bu programda şampiyon olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu ile ilgili olarak tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMINDAN UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Bir dönem ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile beraberlik yaşayan ünlü çiftin aynı zamanda bir çocukları olmuştu. Arka Sokaklar dizisinde tanınan ve büyük hayran kitlesine sahip olan oyuncu aynı zamanda bundan 15 sene önce Survivor yarışmasına katılmış ve şampiyon olmuştu. Haberimizin devamından Uğur Pektaş kimdir sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...

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Uğur Pektaş kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş kaç yaşında ve nereli?
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