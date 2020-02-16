Uğur Pektaş kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş izleyiciler tarafından araştırılan konular arasındaki yerini alıyor. Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve sevilen oyuncu aynı zamanda 2005 yılında bu programda şampiyon olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu ile ilgili olarak tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMINDAN UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Bir dönem ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile beraberlik yaşayan ünlü çiftin aynı zamanda bir çocukları olmuştu. Arka Sokaklar dizisinde tanınan ve büyük hayran kitlesine sahip olan oyuncu aynı zamanda bundan 15 sene önce Survivor yarışmasına katılmış ve şampiyon olmuştu. Haberimizin devamından Uğur Pektaş kimdir sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...