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'' '' yazıyorsa oyun, günün hangi ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan '' '' yazıyorsa oyun, günün hangi ? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Bir tiyatro oyunun afişinde '' suare'' yazıyorsa oyun, günün hangi vaktinde gösterilecek demektir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:31 ABONE OL
Bir tiyatro oyunun afişinde '' suare'' yazıyorsa oyun, günün hangi vaktinde gösterilecek demektir?

Bir tiyatro oyunun afişinde '' suare'' yazıyorsa oyun, günün hangi vaktinde gösterilecek demektir?

a- sabah

b- öğle

c-kuşluk

d- gece (cevap)

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